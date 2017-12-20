Саакашвили получил документы для выезда в Нидерланды - СМИ

12:32, 20 декабря 2017
Политика
6034

Пакет документов для выезда в Нидерланды Лидер "Руха новых сил" получил на прошлой неделе, сообщают источники.

Иллюстрация REUTERS

Лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили на прошлой неделе получил пакет документов для выезда в Нидерланды. Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на собственные источники.

Читайте такжеСаакашвили опубликовал открытое письмо Порошенко (видео)

Согласно их информации, на прошлой неделе, после выхода из следственного изолятора, Саакашвили ходил в посольство Голландии. "Он получил пакет документов, которые позволяют ему выехать туда. Но, как видим, он этого не сделал. Силой ничего с ним делать пока не планируется, идёт юридическая процедура по поводу законности его пребывания в Украине. Она раньше средины января не закончится", - рассказал источник в правящей коалиции.

Как сообщал УНИАН, лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили заявил, что на новогодние праздники власти Украины попытаются его депортировать.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Саакашвили под следствием
Теги: #Саакашвили документы#Саакашвили Нидерланды