Сегодня Рада рассмотрит законопроект об аудите финотчетности и вопрос о защите детей от сексуальных злоупотреблений

Сегодня Верховная Рада Украины должна рассмотреть во втором чтении законопроект об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности.

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Как передает корреспондент УНИАН, перед этим парламент будет рассматривать ряд законопроектов о ратификации международных соглашений с Молдовой и Таиландом.

В частности, это касается взаимной защиты секретной информации - с Молдовой и взаимной правовой помощи по уголовным делам - с Таиландом.

Среди прочего, Рада сегодня должна рассматривать изменения в Уголовный процессуальный кодекс и Уголовный кодекс. Один из этих вопросов касается защиты детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации.