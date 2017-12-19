Текст законопроекта о реинтеграции Донбасса кардинально не изменился ко второму чтению - Пашинский

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский (фракция «Народный фронт») считает, что текст законопроекта о реинтеграции Донбасса кардинально не изменился ко второму чтению.

Читайте такжеУ Порошенко заявляют, что законопроект о реинтеграции Донбасса требует дополнительных консультаций Об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, что ряд депутатов из фракции «Блок Петра Порошенко» заявляют о том, что текст законопроекта кардинально изменился по сравнению с тем, который внес президент в парламент.

«Я не могу сказать, что он кардинально изменился. Идеи законопроекта все сохранены, но он дополнен, например, техническими вопросами, которые просил Генеральный штаб, или дополнен тем, что все депутаты обратили внимание, что некорректно будет не имплементировать в этот закон проблему Крыма», - отметил он.

Пашинский добавил, что законопроект полностью готов к рассмотрению, таблица и текст документа опубликованы на сайте парламента.

Он надеется, что законопроект поддержат не менее 300 депутатов.

На уточняющий вопрос журналистов по поводу того, что первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко считает, что законопроект необходимо еще доработать, Пашинский ответил: «Геращенко не является членом нашего комитета, и она, видимо, не следила за прохождением этого закона. Он доработан ко второму чтению, согласно Регламенту».

По его словам, большинство членов Комитета - народные депутаты из фракций «Народного фронта» и «БПП», и они поддержали законопроект.

Также Пашинский отметил, что принятие законопроекта - это функция парламента, и поэтому не следует это связывать каким-то образом с обменом пленными. «Обмен пленными - это очень важная вещь. Я надеюсь, что россияне нас не обманут, как это уже неоднократно было, и обмен пройдет вовремя», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 6 октября Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (№ 7163).

17 ноября Комитет ВР по нацбезопасности и обороне завершил работу над подготовкой законопроекта ко второму чтению.

18 декабря представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что законопроект о реинтеграции Донбасса отошел от концепции, предложенной главой государства.

По ее словам, законопроект «подвергся чрезвычайно большому количеству внесенных поправок, а потому от стратегии, предложенной президентом по мирному политико-дипломатическому решению вопроса реинтеграции, то есть возвращению части территории оккупированного Донбасса, осталось очень мало».

Луценко призвала народных депутатов дождаться заключения юридического управления ВР «и с пониманием отнестись к деформированной стратегии». Она подчеркнула необходимость провести дополнительные консультации для того, чтобы этот законопроект имел вид, в котором вносил его президент как свою собственную стратегию.

Сегодня, 19 декабря, председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак заявил, что фракция настаивает на рассмотрении законопроекта о реинтеграции Донбасса в четверг, 21 декабря.