Депутаты два дня будут рассматривать законопроект о деоккупации Донбасса - Парубий

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий прогнозирует, что депутаты два дня будут рассматривать законопроект о деоккупации украинских территорий и признании России государством-агрессором.

Читайте такжеВ Раде подтвердили намерения включить в законопроект по Донбассу положение о разрыве дипотношений с РФКак сообщили УНИАН в пресс-службе парламента, об этом он сказал во время форума «Еврорегион Карпаты-Украина» во Львовской области.

По его словам, Верховная Рада на следующей неделе (следующая пленарная неделя продлится с 19 по 22 декабря - УНИАН) планирует рассмотреть законопроект №7163.

«Есть несколько планов на следующую неделю. Самым главным я бы назвал закон о деоккупации украинских земель и о признании на законодательном уровне Российской Федерации агрессором. Он достаточно объемный - насчитывает более 700 правок. Думаю, на его рассмотрение уйдет больше чем полтора дня. Предварительно планируем начать его рассмотрение во вторник утром, или, возможно, в среду начать и в четверг закончить», - сказал он.

Парубий также сообщил о других планах парламентариев на следующую неделю. В частности, остались два блока вопросов с этой недели, не успели рассмотреть, - это блок вопросов по ТЭК и блок вопросов по транспорту.

«Очевидно, эти два блока тоже будет рекомендовано рассмотреть на следующей неделе. Также ряд социальных вопросов. Мы начали рассмотрение вопросов против домашнего насилия - рассмотрели три из них, еще четыре остаются. Сможем ли выйти на кадровые вопросы - не уверен. Но есть надежда, что сможем выйти на кадровые вопросы на следующей неделе», - добавил Парубий.

Как сообщал УНИАН, 6 октября Верховная Рада в первом чтении приняла президентский законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (№7163).

Ко второму чтению, по словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского, было подано почти 800 поправок. Среди прочих была подана поправка о расторжении дипломатических отношений с РФ в трехмесячный срок со дня вступления в силу закона о реинтеграции. Кроме того, в законопроекте предлагается зафиксировать 20 февраля 2014 года как дату начала агрессии России против Украины. Также рабочая группа предлагает изменить название законопроекта на следующее: "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными Российской Федерацией территориями Украины".

17 ноября комитет завершил работу над подготовкой ко второму чтению текста законопроекта о деоккупации Донбасса.