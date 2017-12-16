Бывший "беркутовец" Садовник получил российское гражданство – Горбатюк

Генеральная прокуратура Украины получила от России официальный отказ в выдаче причастного к преступлениям на Євромайдане бывшего заместителя командира роты «Беркут» Дмитрия Садовника, поскольку он получил гражданство России. Об этом сообщил начальник департамента спецрасследования Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк, информирует "Крым.Реалии".

«Российская Федерация предоставила ответ, что он является гражданином России, ему предоставлено гражданство и отказано в его выдаче. Гражданство предоставлено в декабре 2014 года», – заявил Горбатюк.

Он уточнил, что, по оперативной информации, Садовник находится в Крыму, но официального подтверждения этого нет.

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Отвечая на вопрос, почему Интерпол отказывает в розыске бывших украинских чиновников и правоохранителей, он заявил, что Интерпол считает события Евромайдана в Украине политическими, «поэтому по всем подозреваемым, которые так или иначе связаны с властью, отказывают в объявлении в международный розыск».

Публичных комментариев Садовника и российских властей по этому поводу нет.

В феврале 2014 года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более ста человек, сотни были ранены, больше всего – 20 февраля. Большинство людей погибли от пуль снайперов. Впоследствии погибших участников акций протеста стали называть Небесной сотней.

В сентябре 2014 года экс-командир роты «Беркута» Дмитрий Садовник, которого подозревают в расстреле 39 майдановцев, сбежал из-под домашнего ареста, его объявили в розыск. Позже появилась информация, что он скрывается на территории аннексированного Крыма.