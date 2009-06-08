В МИД России отреагировали на инцидент с Затулиным

В Министерстве иностранных дел России заявляют, инцидент с депутатом Государственной Думы Константином ЗАТУЛИНЫМ в аэропорту Симферополя вредит отношениям Украины и России.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и печати МИД РФ , об этом сказал официальный представитель МИД РФ Андрей НЕСТЕРЕНКО.

В частности, А.НЕСТЕРЕНКО отметил, что в последнее время из Киева доносятся призывы к нормализации российско-украинских отношений, к возобновлению полномасштабного диалога между нашими странами. По его словам, российская сторона искренне в этом заинтересована.

«Однако как только доходит до практических шагов, выясняется, что в Киеве по-прежнему преобладают политические эмоции. Проводятся недружественные по духу «акции» вроде той, что сопровождала прибытие 6 июня в аэропорт Симферополя депутата Государственной Думы К.ЗАТУЛИНА, прилетевшего в Крым для участия в Международном фестивале «Великое русское слово»», - сказал А.НЕСТЕРЕНКО.

Он подчеркнул, что в результате «встреча, устроенная К.ЗАТУЛИНУ, которого Служба безопасности Украины числит нежелательным лицом, спровоцировала резкое ухудшение самочувствия российского представителя, повлекшее госпитализацию, причем более часа к почувствовавшему себя плохо человеку не допускали машину скорой помощи».

По мнению А.НЕСТЕРЕНКО, перечень происшествий последнего времени с участием украинских чиновников пополнился очередным скандалом, который плохо вяжется с декларациями о стремлении к наращиванию потенциала партнерства с Россией.

«Очевидно, что подобные превратившиеся в систему действия идут вразрез с интересами российско-украинского добрососедства. Ответственным политикам в Киеве стоило бы хорошо задуматься о возможных последствиях и принять меры для скорейшего искоренения подобной практики. МИД России не раз предлагал раз и навсегда отказаться от попыток составления всяких «черных списков», сеющих недоверие в наших отношениях. Сегодня это предложение актуально как никогда», - подчеркнул А.НЕСТЕРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 6 июня пограничники в аэропорту Симферополя не разрешили К.ЗАТУЛИНУ выйти из самолета, ссылались на запрет СБУ о въезде депутата на территорию Украины. Спустя некоторое время К.ЗАТУЛИН был доставлен в больницу – у него подскочило давление.

К.ЗАТУЛИН прибыл в Крым для участия в фестивале «Великое русское слово».

СБУ в конце июля 2008 года приняла решение о запрете на въезд на территорию Украины К.ЗАТУЛИНУ в течение одного года.