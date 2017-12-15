ПАСЕ обсудит возвращение России в Ассамблею (документ)

Бюро ПАСЕ создало специальную группу, которая займется вопросом представления России в уставных органах Совета Европы, то есть возвращение представителей РФ в состав Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом говорится в документе о создании ad-hoc комитета "по вопросу роли и миссии Парламентской ассамблеи", который был одобрен 15 декабря на заседании Бюро в Париже. Копию принятого документа предоставил "Европейской правде" глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев.

В документе говорится о том, что группа будет изучать возможность выполнения "параграфов 16-18 Резолюции №2186". Фактически же речь идет о восстановлении полномочий делегации России в ПАСЕ. Как известно, полномочия россиян в ассамблее ограничены с 2014 года из-за наложенных на них санкций.

Сторонники снятия санкций с РФ предлагают принять это решение ради "синхронизации представленности РФ в двух уставных органах Совета Европы" (в ПАСЕ и в Комитете министров). Вновь созданная группа должна изучить такую возможность.

"У специальной группа Бюро будет две задачи. Во-первых подготовить видение, как гармонизировать правила регулирования участия и представленности государств-членов в обоих уставных органах, при этом сохраняя полное уважение к независимости этих органов. Во-вторых, подготовить видение роли и миссии Парламентской Ассамблеи как уставного органа Совета Европы и пан-европейского форума для межпарламентского диалога, целью которого является влияние на всех государств-членов", - говорится в документе.

Между тем, документ, которым располагает "Европейская правда", свидетельствует, что в текст решения была внесена правка, которая существенно изменила его в пользу Украины.

Изначально предлагалось, что новосозданная группа должна подготовить "предложения" по синхронизации органов, то есть проект решения, который будет вынесен на голосование в ПАСЕ. По итогам дискуссии Бюро ассамблеи решило, что результатом работы нового органа должно стать "видение", то есть отчет, который не является проектом документа и не может быть напрямую вынесен на голосование.

Отмечается, что в специальную группу войдут президент ассамблеи, председатели политических групп, главы национальных делегаций и председатели комитетов.

Согласно тексту, специальная группа должна представить свой отчет на рассмотрение Бюро ПАСЕ не позднее позднее заседания в декабре 2018 года.