Миротворцы ООН должны размещаться на всей территории Донбасса - Дуда

Президент Польши Дуда заявляет, что миротворческая миссия Организации Объединенных Наций должна находиться на всей территории Донбасса и не ограничиваться защитой наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом он сказал в Харькове на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко, которая транслировалась на телеканале "112 Украина".

Дуда напомнил, что с 1 января 2018 года в течение двух лет Польша будет непостоянным членом Совета безопасности ООН.

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Он отметил, что это важно как для Польши, так и для Украины, как государства, часть территории которого оккупирована.

В этой связи президент Польши заявил, что очень важная идея, которую надо реализовать, состоит в том, чтобы на не подконтрольных Украине территориях в Донецкой и Луганской областях могла начать работу миротворческая миссия ООН, так называемые "голубые каски".

"И мы, Польша, решительные сторонники того, чтобы это была мирная миссия, абсолютно по всем стандартам, предусмотренным для такого рода операций, чтобы эта миссия не ограничивалась исключительно защитой представителей ОБСЕ, но чтобы это была настоящая мирная миссия, которая будет действовать на всей этой территории", - сказал Дуда.

Президент Польши отметил, что работа миротворческой миссии ООН должна привести к завершению конфликта на востоке Украины, к реализации Минских соглашений.

"И мы договорились с господином президентом, что, если такое предложение с украинской стороны будет на повестке дня Совета безопасности ООН, то Польша будет одним из государств, которые эту инициативу поддержат. Мы сторонники именно такого решения, и здесь Украина может решительно рассчитывать на нашу поддержку", - заявил Дуда.

Он добавил, что для Польши важно, чтобы война на востоке Украины прекратилась, переселенцы смогли вернуться в свои жилища, и чтобы начался процесс восстановления.