Фракция НУ-НС во вторник опять снимет голову?

Николай МАРТЫНЕНКО во вторник, 9 июня, будет освобожден от должности руководителя парламентской фракции «Наша Украина – Народная Самооборона».

Как сообщает «Главред» со ссылкой на источник во фракции, за отставку Н.МАРТЫНЕНКО собрано большинство - 39 подписей народных депутатов, входящих во фракцию НУ-НС.

Подписные листы будут переданы во вторник руководству Верховной Рады.