Фракция НУ-НС во вторник опять снимет голову?

16:01, 05 июня 2009
Политика
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Источник: собрали 39 подписей

Николай МАРТЫНЕНКО во вторник, 9 июня, будет освобожден от должности руководителя парламентской фракции «Наша Украина – Народная Самооборона».

Как сообщает «Главред» со ссылкой на источник во фракции, за отставку Н.МАРТЫНЕНКО собрано большинство - 39 подписей народных депутатов, входящих во фракцию НУ-НС.

Подписные листы будут переданы во вторник руководству Верховной Рады.

 

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