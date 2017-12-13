История не должна влиять на стратегический характер отношений Украины и Польши - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что пришел к единому мнению с президентом Польши Анджеем Дудой, что история не должна влиять на стратегический характер украинско-польских отношений. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Республики Польша Анджеем Дудой сегодня в Харькове.

По его словам во время переговоров двух лидеров были обсуждены вопросы исторической политики.

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«Мы пришли к общему мнению, что история не должна влиять на стратегический характер украинско-польских отношений и нужно помнить героев прошлого, почитать память невинных жертв, но твердо нужно двигаться вперед, потому что историю мы уже не изменим, но должны и можем изменить настоящее и создать лучшие условия для будущего, чтобы никогда и никто не мог вселить ни в сердца украинцев, ни в сердца поляков ни ненависть, ни вражду», - заявил Порошенко.

Ранее сообщалось, что в Харькове Порошенко и Дуда провели переговоры "тет-а-тет".