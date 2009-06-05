Рада на будущей неделе будет работать в пленарном режиме

Верховная Рада Украины на будущей неделе будет работать в пленарном режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления о внесении изменений в календарный план ВР проголосовали 322 народных депутата из 407, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, ВР проведет пленарные заседания с 9 по 12 июня. При этом 9 июня состоится только вечернее пленарное заседание.