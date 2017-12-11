Об обращении Януковича о вводе российских войск в Украину Яценюк узнал от властей РФ

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что об обращении экс-президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, к президенту России Владимиру Путину ему известно только со слов самого российского президента, а также со слов постпреда РФ в ООН Виталия Чуркина и заявлений российского МИД.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом бывший глава украинского правительства заявил на допросе в суде во время заседания по делу о госизмене Януковича.

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По словам Яценюка, обращение Януковича к Путину о вводе войск в Украину имело целью, согласно плану Кремля, чтобы Россия избежала международного преследования за вторжение в Крым.

Также он рассказал, что 1 марта 2014 года ему позвонил российский премьер Дмитрий Медведев, но темы захвата Крыма глава правительства РФ в разговоре не касался.

Также адвокаты Януковича спросили Яценюка, кто был инициатором мирного шествия участников Революции достоинства к Верховной Раде Украины 18 февраля 2014 года, которое, по мнению адвокатов, привело, в конце концов, к аннексии Крыма. В ответ Яценюк заявил, что и он в том числе возглавлял шествие, хотя не понимает, каким образом этот вопрос касается дела о госизмене Януковича.

Экс-премьер также сообщил, что последний раз контактировал с Януковичем 22 февраля по телефону "кого-то из депутатов Партии регионов".

"Тогда я разговаривал с ним по поводу его дальнейших действий и преодоления политического кризиса", - заявил Яценюк.

Говоря о событиях после самоустранения Януковича с поста президента, Яценюк отметил, что Александр Турчинов исполнял обязанности главы государства в соответствии с постановлением ВР.

Он также добавил, что никакой информации об угрозе жизни Януковича во время его бегства ему неизвестно. По словам политика, такой угрозы не было, доказательством чего является отказ Януковича от госохраны во время бегства из Украины.

Допрос Яценюка завершен. В заседании суда объявлен перерыв.