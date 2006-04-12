Пинзеник держит в банке 315 тысяч

Общая сумма совокупного дохода министра финансов Украины Виктора ПИНЗЕНИКА за 2005 год составила 238,687 тыс. грн., в том числе заработная плата – 177 тыс. 556,98 грн., доходы от преподавательской и консультационной деятельности – 12 тыс. 786,46 грн., проценты – 40 тыс. 894,01 грн., от отчуждения ценных бумаг – 7 тыс. 450 грн.

Об этом сообщается на сайте Минфина.

Совокупный доход членов семьи министра за прошлый год составил 243 тыс. 626,94 грн. Номинальная стоимость приобретенных ценных бумаг государственного служащего составила 74 тыс. 238,50 грн. Сумма денежных средств на счете в банках – 315 тыс. 327,63 грн., членов семьи – 268 тыс. 731,30 грн.