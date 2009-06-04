Рассмотрение законов о рефередуме и борьбе с коррупцией нардепы перенесли

Верховная Рада Украины перенесла на следующую пленарную неделю рассмотрение проекта закона относительно всеукраинского референдума.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” это решение проголосовали 317 народных депутатов из 434, зарегистрированных в сессионном зале.

Верховная Рада сегодня должна была во втором чтении рассматривать проект закона о всеукраинском референдуме.

В то же время в начале пленарного заседания лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО обратился к председателю ВР Владимиру ЛИТВИНУ с просьбой перенести рассмотрение данного законопроекта, поскольку народные депутаты не имеют четкой позиции относительно его принятия.

Кроме того, парламент перенес на следующую пленарную неделю рассмотрение трех антикоррупционных законопроектов.