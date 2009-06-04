Рассмотрение законов о рефередуме и борьбе с коррупцией нардепы перенесли

10:36, 04 июня 2009
Политика
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Следующая неделя - не пленарная

Верховная Рада Украины перенесла на следующую пленарную неделю рассмотрение проекта закона относительно всеукраинского референдума.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” это решение проголосовали 317 народных депутатов из 434, зарегистрированных в сессионном зале.

Верховная Рада сегодня должна была во втором чтении рассматривать проект закона о всеукраинском референдуме.

В то же время в начале пленарного заседания лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО обратился к председателю ВР Владимиру ЛИТВИНУ с просьбой перенести рассмотрение данного законопроекта, поскольку народные депутаты не имеют четкой позиции относительно его принятия.

Кроме того, парламент перенес на следующую пленарную неделю рассмотрение трех антикоррупционных законопроектов.

 

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