Закон о реинтеграции Донбасса: Геращенко анонсировала правки к документу

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко планирует зарегистрировать правки к законопроекту о реинтеграции Донбасса. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Согласно ее сообщению, над правками работали юристы и общественные активисты.

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Геращенко также отметила, что правки зарегистрирует в парламенте 17 октября.

«Зарегистрирую правки к законопроекту о реинтеграции, над которыми мои юристы вместе с общественными активистами работали всю прошлую неделю», - говорится в сообщении нардепа.

Как сообщал УНИАН ранее, в законопроект о реинтеграцию оккупированных территорий будут внесены правки, в частности, относительно деоккупации Крыма. Об этом заявила представитель президента в парламенте, заместитель председателя фракции "Блока Петра Порошенко" Ирина Луценко.

"Уже учтено много предложений и еще будут, потому что сейчас поступают предложения, которые будут учитываться. Что уже учтено – в первую очередь в этом законе появится, возможно, раздел или статья о том, что Украина так же будет осуществлять определенные инструменты и будет проводить определенные международные меры по освобождению и деоккупации Крыма", - сказала Луценко.