Закон о деоккупации Донбасса: Тука объяснил, почему остается под вопросом отмена формата АТО

Отмена режима Антитеррористической операции на Донбассе пока остается под вопросом и по этому поводу идут дискуссии в Совете национальной безопасности и обороны Украины в контексте обсуждения нового законопроекта президента по деоккупации и реинтеграции Донбасса.

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Об этом "Громадському" рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Георгий Тука. Главным вопросом остается то, что отмена АТО затрагивает другие законы и подзаконные акты, в которых употребляется это определение, например, относительно кредитов, которые были предоставлены на временно неподконтрольных территориях Луганской и Донецкой областей

«Еще под вопросом будет ли она (Антитеррористическая операция) отменена. Все понимают сложность этого вопроса. Если изъять формат АТО, то подвисает целый ряд вопросов, связанных с другими законами. Сейчас над этим работают юристы», – сказал он.

Кроме того, по словам Туки, одним из главных вопросов относительно этого законопроекта, над которым сейчас работают в СНБО, является преодоление возможных юридических противоречий в связи с передачей руководства всеми вооруженными структурами в зоне конфликта на Донбассе от СБУ до Оперативного штаба ВСУ.

«Что касается непосредственно людей и того, каким образом они могут это (законодательные изменения – ред.) почувствовать на своей повседневной жизни, я лично никаких угроз не вижу. Для них ничего не должно измениться», – подытожил заместитель министра.