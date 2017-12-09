Возле СИЗО произошла локальная стычка: мужчина опрокинул бочку с костром - СМИ

Под зданием следственного изолятора Службы безопасности Украины, куда привезли задержанного Михеила Саакашвили, один из мужчин опрокинул бочку с костром. Об этом пишет Громадське.

"Локальная стычка произошла под зданием изолятора СБУ, где допрашивают задержанного Михеила Саакашвили - мужчина опрокинул бочку с костром", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этого мужчину вывели другие активисты.

Локальна сутичка відбулася під будівлею ізолятора СБУ, де допитують затриманого Міхеіла Саакашвілі — чоловік перекинув бочку з багаттям pic.twitter.com/9iFBpUcPh4 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) December 8, 2017

Напомним, возле управления СБУ на пер. Аскольдовом 3-А собрались сторонники экс-председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили. По состоянию на полночь протестующие активизировались и начали блокировать улицу рядом со зданием управления СБУ.

Как сообщал УНИАН, в пятницу вечером, 8 декабря, силовики задержали экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили.

6 декабря стало известно, что Генеральная прокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса. В частности, ему инкриминируют покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (двое или более) (ч.2 ст.28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

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Проведение розыска поручено оперативным подразделениям Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

Утром 5 декабря в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски. Позже они задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако активисты заблокировали проезд этого авто. Между правоохранителями и активистами произошли столкновения. Через некоторое время, после противостояния активисты разбили окна, сломали дверь в микроавтобусе и освободили Саакашвили. Правоохранители применили слезоточивый газ. Политик и его сторонники пришли к Верховной Раде.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

В свою очередь Саакашвили отверг обвинения генпрокурора в содействии участникам преступных организаций.