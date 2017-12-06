Порошенко впервые прокомментировал задержание Саакашвили, назвал его сторонников "гоп-компанией" (видео)

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что вчерашние события, связанные с неудачным задержанием правоохранителями экс-председателя Одесской облгосадминистрации и лидера партии «Движение новых сил» Михеила Саакашвили, ошеломили и шокировали всю страну.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время выступления в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львовской области.

«Армия, Национальная гвардия, другие силовые подразделения прочно держат оборону на востоке нашей страны. Теперь, когда мы возмужали, окрепли, обрели опыт, - силой нас не возьмешь», - отметил Порошенко.

Он считает, что «всё большую ставку враг делает на то, чтобы бить в спину, взрывать изнутри, дестабилизировать ситуацию в стране».

«Я неоднократно об этом говорил. В Москве не жалеют сил... и денег у них куры не клюют - фамилии здесь ни при чем», - подчеркнул глава государства.

«Я думал, меня трудно чем-то удивить. Но то, что вчера увидела и услышала вся страна, ошеломило и шокировало всех. Конечно, спасибо СБУ и ГПУ за профессиональную работу по защите национальных интересов и государственности. Но, что радует, так это то, что украинский народ еще раньше, до наших силовиков, раскусил профинансированную из Москвы гоп-компанию - и поэтому проигнорировал тот лагерь под Верховной Радой», - сказал президент.

По словам Порошенко, и президент, и правительство уважают право людей на мирный протест.

«Мы это демонстрировали в течение последних недель, хотя организаторы акции ожидали крови и всячески провоцировали силовиков..., а на терпеливость наших правоохранителей они, как следует из перехваченных разговоров, даже в Москву жаловались», - отметил он.

«Друзья, армия не для того держит фронт, чтобы враг орудовал в глубоком тылу, и мы даем подобным делам отпор. И я чувствую в этом поддержку со стороны общества и спасибо за эту поддержку», - добавил президент.

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Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса. В частности, ему инкриминируют покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст.28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

Проведение розыска поручено оперативным подразделениям Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

Утром 5 декабря в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски. Позже они задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако активисты заблокировали проезд этого авто. Между правоохранителями и активистами произошли столкновения. Через некоторое время, после противостояния активисты разбили окна, сломали двери в микроавтобусе и освободили Саакашвили. Правоохранители применили слезоточивый газ. Политик и его сторонники пришли к Верховной Раде.

В СБУ сообщили, что Саакашвили задерживали в рамках расследования уголовного производства по содействию участникам преступных организаций и сокрытию их преступной деятельности (статья 256 Уголовного кодекса Украины).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

В свою очередь Саакашвили отверг обвинения Луценко в содействии участникам преступных организаций.