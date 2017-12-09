Задержание Саакашвили в Киеве: протестующие перекрыли улицу под управлением СБУ

Возле управления СБУ на пер. Аскольдовом 3-А собрались сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили. По состоянию на полночь протестующие активизировались и начали блокировать улицу рядом со зданием управления СБУ, сообщает "112 Украина".

"Людей рядом с Аскольдовым переулком становится все больше. Ситуация изменилась таким образом, что митингующие перекрыли ул. Ивана Мазепы от метро "Арсенальная" до гостиницы "Салют". Данная улица перекрыта. Фактически, почти каждый переулок заполнен работниками полиции, спецназовцами, нацгвардейцами", - сообщает корреспондент.

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Как сообщал УНИАН, в пятницу вечером, 8 декабря, силовики задержали экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили.

Сторонники Саакашвили собраись под управлением СБУ, куда его доставили. Здание оцепили силовики, приехал автобус с Нацгвардией.

Напомним, 6 декабря стало известно, что Генеральная прокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса. В частности, ему инкриминируют покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (двое или более) (ч.2 ст.28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).