"На территорию палаточного городка не заходили": в Нацполиции отчитались о задержании Саакашвили

На выполнение поручения Генеральной прокуратуры Украины Национальной полицией задержан объявленный в розыск Михеил Саакашвили, кто-либо из посторонних граждан во время задержания не пострадал.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции на своей странице в Фейсбук.

"Задержание проводилось в Соломенском районе г. Киева. Последний передан следственному органу расследования уголовного производства. Сотрудники полиции на территорию палаточного городка на площади Конституции не заходили. Каких-либо мер, кроме охраны общественного порядка, не проводили", - говорится в сообщении.