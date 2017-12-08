"На территорию палаточного городка не заходили": в Нацполиции отчитались о задержании Саакашвили
23:38, 08 декабря 2017Политика
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Кто-либо из посторонних граждан во время задержания не пострадал, заявили в полиции.
фото facebook.com/ukrainews
На выполнение поручения Генеральной прокуратуры Украины Национальной полицией задержан объявленный в розыск Михеил Саакашвили, кто-либо из посторонних граждан во время задержания не пострадал.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции на своей странице в Фейсбук.
"Задержание проводилось в Соломенском районе г. Киева. Последний передан следственному органу расследования уголовного производства. Сотрудники полиции на территорию палаточного городка на площади Конституции не заходили. Каких-либо мер, кроме охраны общественного порядка, не проводили", - говорится в сообщении.
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