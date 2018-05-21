События недели: версия читателей УНИАН - приключения Саакашвили и наглая попытка "убить" НАБУ

Самой увлекательной историей уходящей недели для читателей стали приключения Михеила Саакашвили, революционная звезда которого могла быстро закатиться, однако, в результате головотяпов из СБУ и Генпрокуратуры, засияла еще ярче.

Все началось с визита в гости к бывшему другу Порошенко сотрудников ГПУ и СБУ, которые провели следственные действия в рамках расследования дела о финансировании митингов, организованных партией Саакашвили в Киеве, представителями прежней власти.

Первая попытка силовиков задержать Михо не удалась – он бодро выскочил на крышу и пригрозил спрыгнуть, если хоть кто-нибудь к нему прикоснется. Однако эффектного прыжка не получилось. То ли силовики были убедительнее, то ли Саакашвили решил, что украинский народ больше нуждается в живом революционере, чем мертвом, но, в итоге, правоохранители сумели стащить его с крыши и посадить в машину. Первый раунд остался за силовиками. А вот дальше что-то пошло не так. Окруженный кордоном из бойцов Нацгвардии и других правоохранителей автомобиль, в котором находился Саакашвили, не сумел далеко уехать от места «задержания», так как был быстро заблокирован подтянувшимися соратниками экс-президента Грузии инеравнодушными гражданами, которые, вспомнив опыт недавнего противостояния с беркутовцами Януковича, стали разбирать брусчатку и строить баррикады. Спустя некоторое время толпа пошла на штурм микроавтобуса, в результате которого Михо был успешно освобожден (пострадал только несчастный бус), а особо не сопротивлявшиеся нацгвардейцы ретировались под стены Рады.

Сам Саакашвили,ненадолго потерявший и вновь обретший свободу, за неимением броневика, выбрался на ступеньки ближайшего дома и толкнул речь, в которой призвал украинцев выходить на майдан и начать процесс избавления Украины от «Порошенко и его банды».

А пока Саакашвили ловили по крышам, генпрокурор Луценко пытался объяснить ошалевшей от такого поворота событий общественности, причины, по которым силовики так взъелись на экс-президента Грузии. По словам генпрокурора, Саакашвили подозревается в намерениях устроить переворот и захватить власть в Украине, а его акции протеста финансировал Сергей Курченко – беглый олигарх времен Януковича, который якобы уже вложил в «Михо-Майдан» полмиллиона долларов.

Для пущей убедительности, видимо, понимая, что в Украине его словам особо не верят, Луценко продемонстрировал аудиозапись разговора, на котором два человека с голосами, похожими на голоса Саакашвили и Курченко, без какой-либо конкретики обсуждают свое возможное сотрудничество. Кроме обвинений в адрес Саакашвили глава ГПУ еще рассказал о срыве плана ФСБ «русская зима» и пообещал в скором времени поведать, кто следующий, после Саакашвили, может оказаться «под колпаком» из-за связей с Москвой, руководством ЛНР/ДНР» и проведении других действий «по подрыву конституционного строя в Украине».

Саакашвили, который к этому времени перебазировался в лагерь под Радой, назвал эти обвинения наглой ложью, а доказательства – сфабрикованными. По его словам, Порошенко Януковичу вообще сапоги чистил. Порошенко это, видимо, сильно задело, поскольку, комментируя эти события, он назвал протестующих под Радой профинансированной из Москвы «гоп-компанией», тем самым, опустившись до уровня риторики своего бывшего друга, которого он некогда с гордостью и пафосом представлял украинцам в качестве губернатора Одесщины.

Если вы думали, что самое смешное уже позади, вы ошибаетесь. Театр абсурда продолжился. ГПУ попросила Нацполицию объявить «неуловимого» Саакашвили в розыск, а Луценко призвал его явиться к следователю для получения процессуальных документов. Как говорится «ищет милиция, ищут пожарные». В итоге, усиленно разыскиваемый всеми правоохранителями по трем уголовным статьям Михо назвал Луценко «двоечником без чести и совести», которого он не считает генпрокурором и заявил, что никуда не пойдет, просто из-под стен Верховной Рады, с трибуны на площади Конституции.

Зачем было устраивать весь этот позорный цирк с провальной попыткой задержания Саакашвили и невнятными обвинениями - непонятно, поскольку основным бенефициаром этой истории стал именно Саакашвили, а Порошенко и компания в очередной раз обгадились.

Кроме того, в этой глупой истории с задержанием и освобождением можно увидеть циничную игру в поддавки. Близятся выборы, протестные настроения нарастают, рейтинги падают. Пора начинать работу по направлению этих настроений в обществе в нужное и контролируемое русло. Не экономикой же заниматься, в конце концов. Или какой-нибудь там борьбой с коррупцией…

Кстати, о борьбе с коррупцией. Точнее, антикоррупционерами в лице НАБУ и САП, сидящими занозой в одном месте у правящей верхушки. На этой неделе наши власть предержащие пытались устроить ползучий антикоррупционный переворот. Так продолжилась начавшаяся с «подставы» на прошлой неделе открытая война, которую объявила НАБУ «старая гвардия» в лице ГПУ и СБУ.

Комментируя заявление директора Бюро Сытника о сотрудничестве НАБУ с представителями ФБР в рамках дела о коррупции в Миграционной службе Украины и незаконной добыче янтаря, Луценко, непонятно от кого набравшийся смелости, ляпнул, что сотрудничество НАБУ с ФБР в деле о коррупции в миграционной службе является незаконным. «Возникает вообще вопрос: а кто разрешил операцию иностранной спецслужбы на территории Украины», - заявил Луценко и отметил, что пора бы Раде подготовить изменения в законе о деятельности НАБУ, чтобы такого больше не было. Кроме этого, он объявил, что весь аппарат агентов НАБУ находится вне закона и вообще, они все такие нехорошие, потому что при поиске коррупционеров используют контрабандную аппаратуру (читай – неподконтрольную ГПУ и СБУ).

В НАБУ, в ответ на эти заявления, издевательски намекнули на юридическую неграмотность Луценко (что является правдой) и попросили меньше говорить глупости. Также в Бюро, уже не стесняясь, назвали конечную цель истории с «провокацией взятки» и срыва тайных операций. Цель эта простая - блокирование дальнейших расследований в отношении топ-коррупционеров.

Заявление Луценко о ФБР вызвало, видимо, возмущение в Вашингтоне, где удивленные такой наглостью американцы поспешили напомнить, что у НАБУ есть высокие покровители, которые посерьезнее покровителей ГПУ.

Госдеп США, не стесняясь, заявил, что срыв спецопераций НАБУ ставит под сомнение преданность Украины в борьбе с коррупцией и напомнил слова госсексретаря Тиллерсона, произнесенные ранее: «Для Украины нет смысла бороться за свое тело на Донбассе, если она теряет свою душу в коррупции. Институты по борьбе с коррупцией должны поддерживаться, финансироваться и быть защищенными». Не ограничившись просто красивыми словами, американцы добавили и более весомый аргумент: подрыв деятельности независимых антикоррупционных институтов грозит уменьшением международной поддержки Украины.

После такого громкого окрика из Вашингтона и анализа выражения «уменьшение международной поддержки», желание Луценко защищать родину от вмешательств в ее дела иностранных спецслужб в лице ФБР иссякло. Он начал что-то говорить о том, как укативший в США Сытник развернул целую кампанию по дискредитации генпрокурора и правоохранительных органов, а его слова о ФБР не так поняли.

Властью же, понявшей, что нахрапом НАБУ взять не удастся, был разработан новый план, осуществление которого хотели провести в два этапа.

Первый этап прошел успешно – с поста главы антикоррупционного комитета ВР был уволен Егор Соболев, хоть и очень неоднозначный, но весьма неудобный для властей. Его увольнение означало возможность поставить на эту должность своего человека, с помощью которого можно было выбрать своего «независимого» аудитора по антикоррупционным органам от Рады и снять Сытника. Аудиторов всего три – от Кабмина, Президента и Рады. Если с первыми двумя проблем нет, то вот с третьим – проблема. Увольнение Соболева решало эту проблему.

Параллельно была начата реализация второго этапа - главы фракций БПП и «Народного фронта» зарегистрировали в Раде законопроект, суть которого сводилась к тому, что парламенту разрешается уволить глав НАБУ, Госбюро расследований и Специализированной антикоррупционной прокуратуры простым большинством в зале, без всякого аудита и проверок. Право на внесение этого вопроса в повестку дня представляется президенту, Кабинету министров или 150 депутатам.

Законопроект, который, в случае его принятия, «убивал» независимость НАБУ и других новосозданных антикоррупционных органов, предлагалось проголосовать буквально следующий же день после регистрации. Но на этом этапе реализация плана потерпела крах. Как только об этом стало известно, посол США провела встречу с Яценюком, Парубием и Аваковым. Можно только догадываться, что им там рассказали и какие места прищемили, но уже буквально через пару часов законопроект был отозван, и пришедшие не следующее утро на работу депутаты получили обновленную повестку дня, в которой законопроект об «убийстве» НАБУ отсутствовал.

В этой истории есть пара неприятных моментов, которые необходимо отметить. Первый – всем уже необходимо признать и осознать, что правящую верхушку страны крайне раздражает существование независимого антикоррупционного органа, с которым они начали неприкрытую борьбу. Связано это, видимо, все с теми же приближающимися выборами. Ведь раньше все было как? Тебя финансируют – ты даешь гарантии. После победы ты выполняешь обязательства по компенсации потраченных на тебя средств. А теперь гарантии не действуют. НАБУ может прийти к каждому. В таких условиях начинают рушиться привычные схемы, сложнее получить финансирование и т.д. Поэтому проблему с НАБУ надо решать.

Ну, а второй – наши чиновники на ключевых государственных постах являются, по сути, всего лишь наместниками. А реальные рычаги управления в руках «западных партнеров», а не в кабинетах на Банковой или Грушевского. И это неприятно, хотя, в данном случае, судя по всему, только жесткая реакция Запада не дала совершить в Украине антикоррупционный путч.

На этом фоне читатели пропустили сообщение о том, что наши народные избранники вот уже в который раз совершили экономическую диверсию против целой страны, продлив мораторий на продажу земли еще на один год. Даже не знаю, что сказать. Нардепы снова оставили страну без необходимых высоких технологий в агросекторе, инвестиций, новых рабочих мест и экономического роста. Они лишили возможности развиваться мелкому и среднему бизнесу, и, в очередной раз, украли упочти 7 миллионов владельцев паев почти 90% дохода, ведь там, где нет рынка земли, крайне низкая стоимость ее аренды.

Подумать только. Мы остались единственной страной в Европе, где земля не является товаром. Мораторий на продажу земли так же абсурден, как запрет на продажу подержанных авто. Но вот если по поводу авто в обществе полный консенсус – такого просто быть не может, то, судя по замерам общественного мнения, большинство украинцев, обманутых политиками-популистами, до сих пор выступает против продажи земли, продолжая верить в мифы-страшилки о том, как придут какие-нибудь иностранцы и скупят все за бесценок. Да не скупят. В стране 42,7 миллиона гектар сельскохозяйственной земли. Из них сейчас топ-100 крупнейших агрокомпаний Украины обрабатывают всего около 6,5 миллионов га земли. По расчетам аналитиков, в Украине в продажу попадет от 2 до 10% земли, а никак не десятки миллионов гектар. Их просто невозможно скупить и никому столько не надо.

Все эти басни и страшилки – результат элементарных манипуляций политиков, лоббирующих интересы бизнеса, не желающего платить простому украинцу адекватную цену за пользование его землей, предпочитая рассчитываться раз в год мешком кукурузы или картошки.

Пропустили наши читатели и важную мировую новость. На этой неделе президент США Дональд Трамп нарушил сложившийся на Ближнем Востоке статус-кво и объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Вообще, это очень интересная история.

Конфликт вокруг этого вопроса длится уже более полувека, со времен создания государства Израиль. Тогда, в 1947 году, Совбез ООН решил разделить территорию Палестины на два государства – еврейское и арабское, а священный для трех мировых религий город Иерусалим получал особый статус. Однако договоренности были нарушены, арабские государства не признали Израиль и начали против него войну. В результате, победивший в этой войне Израиль оккупировал Западную часть Иерусалима.

После войны 1967 года Израиль оккупировал уже и Восточную часть города, а спустя 13 лет объявил единый Иерусалим своей столицей. Это решение не было принято мировым сообществом, и вопрос оставался нерешенным до сих пор. Даже США, ключевой союзник Израиля, не решались на этот шаг. Для выражения своей поддержки Израилю, в 1995 году президент США Билл Клинтон подписал хитрый закон о признании объединенного Иерусалима и переводе туда посольства из Тель-Авива. Но за исполнение закона назначался ответственным президент, который получал право отсрочить вступление закона в силу, если он угрожает национальным интересам Штатов. С тех пор президенты США каждые полгода откладывали исполнение этого закона, пока выполнить его не решился Дональд Трамп. Таким образом, он выполнил и одно из своих предвыборных обещаний, продемонстрировал Израилю свою поддержку, еще больше укрепив отношения с одним из важнейших своих союзников в регионе, ивзволновал все мировое сообщество (такое решение может привести к новому острому конфликту). Остается надеяться, что реакция арабского мира ограничится просто большим шумом и погромом посольств, а не перейдет в более острую фазу. Еще один острый конфликт нам явно ни к чему.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН