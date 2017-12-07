В Иерусалиме начались массовые беспорядки после признания Трампом его столицей Израиля (видео)

14:53, 07 декабря 2017
Мир
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У стен Старого города в Иерусалиме десятки арабов приняли участие в стычке с израильской полицией.

Иллюстрация / REUTERS

После полудня у стен Старого города в Иерусалиме вспыхнули беспорядки, пишет издание "Гордон", ссылаясь израильское издание Inn.co.il.

Отмечается, что в стычке с полицией у Шхемских ворот Старого города в Иерусалиме участвовали десятки арабов. На границе с Газой палестинцы забросали камнями пограничные заграждения. В Хевроне в беспорядках приняли участие десятки палестинцев.

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Отмечается, что в Восточном Иерусалиме, Иудее и Самарии за последние сутки увеличилось число террористических атак. Протестующие швыряют камни и бутылки с зажигательной смесью. У деревни Рантис несколько машин забросали камнями. Пострадавших в результате инцидентов не было.

6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

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Теги: #Трамп Иерусалим#беспорядки в Иерусалиме