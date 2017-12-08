Трамп после решения по Иерусалиму напомнил о невыполненных обещаниях своих предшественников

Президент США Дональд Трамп прокомментировал свое решение о признании Иерусалима столицей Израиля и о переносе туда американского посольства из Тель-Авива.

Американский лидер отметил, что в отличие от своих предшественников он исполнил предвыборное обещание о переносе дипломатического представительства в Израиле.

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«Я исполнил обещание своей предвыборной кампании — другие нет», — написал Трамп в твиттере.

К своей записи Трамп прикрепил видеонарезку, в которой предыдущие президенты США Билл Клинтон, Дордж Буш-мл. и Барак Обама в разные годы выступали с заявлениями о намерениях перенести посольство в Иерусалим.

Ранее Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразилблагодарность Трампу за «отважное и справедливое» решение.

В свою очередь глава Палестины Махмуд Аббас назвал решение Трампа концом американского участия в ближневосточном мирном процессе.