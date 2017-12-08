Трамп после решения по Иерусалиму напомнил о невыполненных обещаниях своих предшественников

10:29, 08 декабря 2017
Мир
470

Речь шла о невыполненных обещаниях Обамы и Буша.

Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп прокомментировал свое решение о признании Иерусалима столицей Израиля и о переносе туда американского посольства из Тель-Авива.

Американский лидер отметил, что в отличие от своих предшественников он исполнил предвыборное обещание о переносе дипломатического представительства в Израиле.

Читайте такжеВ Иерусалиме начались массовые беспорядки после признания Трампом его столицей Израиля (видео)

«Я исполнил обещание своей предвыборной кампании — другие нет», — написал Трамп в твиттере.

К своей записи Трамп прикрепил видеонарезку, в которой предыдущие президенты США Билл Клинтон, Дордж Буш-мл. и Барак Обама в разные годы выступали с заявлениями о намерениях перенести посольство в Иерусалим.

Ранее Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразилблагодарность Трампу за «отважное и справедливое» решение.

В свою очередь глава Палестины Махмуд Аббас назвал решение Трампа концом американского участия в ближневосточном мирном процессе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Протесты палестинцев из-за решения Трампа по Иерусалиму
Теги: #Трамп Иерусалим#Трамп и Обама#Трамп обещания