Порошенко нейтрализует НАБУ, чтобы сохранить потоки для обеспечения поддержки на выборах - эксперт

Президент Порошенко не стремится к разгрому НАБУ и в будущем может дать этому правоохранительному агентству больше свободы, но сейчас Порошенко интересует сохранение нетронутыми потоков, которые должны поддержать его переизбрание на пост президента. Об этом в интервью Голосу Америки заявил Александр Кларксон, аналитик, специализирующийся на вопросах Западной и Восточной Европы.

Читайте такжеРечь идет о выживании коррупционной элиты - Сытник ответил на обвинения Луценко"Вполне возможно, что правительство стремится нейтрализовать НАБУ перед выборами, но при этом власти не хотят уничтожать бюро вообще. Я не думаю, что Порошенко может позволить себе просто полностью избавиться от НАБУ - туда вложено слишком много денег и престижа. Речь идет о нейтрализации", - отметил эксперт.

По словам Кларксона, давление на НАБУ и САП может быть обусловлено приближением выборов в Украине. "На Западе прекрасно понимают, что Порошенко пытается создать в Украине благоприятную для собственной победы на выборах ситуацию. И вот тут ему приходится держать очень тонкий баланс. Он не может позволить, чтобы значительное наступление на коррупцию состоялось перед его переизбранием и получением большинства в Верховной Раде. Поскольку очевидно большинство коррупционных потоков поддерживает его. Такое было в Румынии, Хорватии, странах Балтии. В последних это, если честно, сохраняется до сих пор" - сказал Клараксон.

"Сохранение серой зоны, наличие серых кардиналов, дают Порошенко возможность покупать людей, получать поддержку очень кучмовскими методами. Отмечу в этом нет ничего исключительно украинского. Достаточно взглянуть на Румынию, где экс-президентом Ионом Илиеску была создана система, от которой сейчас пытаются избавиться. Поэтому проблема Порошенко в том, что он не может полностью избавиться от НАБУ. Зато он может вмешиваться в процесс определения аудитора, процесс выбора директора. По-сути до переизбрания он будет держать НАБУ на коротком поводке. После, вероятно в 2020 году, он частично даст им волю - позволит закрыть нескольких человек, чисто чтобы удовлетворить Запад", - рассуждает Кларксон.

Также Кларксон отметил, что нынешняя ситуация в Украине не является уникальной, а противостояние между НАБУ, СБУ и ГПУ не является проявлением преданности каких-то отдельных агентств коррупции, а скорее борьбой между силовиками за влияние и престиж.

"О странах Балтии говорят так, будто модернизация там прошла в течение одной ночи, но 90-е там прошли достаточно проблемно. Их антикоррупционные усилия имели серьезные проблемы и столкнулись с противодействием влиятельных кругов. В Румынии - борьба с коррупцией вышла на значительный уровень только в последние годы, а если взглянуть на ранние фазы в этих странах, на время, когда антикоррупционные органы только были созданы - все они сталкивались с одинаковыми проблемами. Они сталкивались с противодействием других правоохранительных институтов, подобных украинским ГПУ, СБУ - которые видели в них конкурента, который пользуется поддержкой Запада и общественности за то что занимается чем-то "гламурным" - борьбой с коррупцией. Это и надо понять относительно СБУ и ГПУ не то, чтобы были удовлетворены уровнем коррупции в Украине. Им просто не нравится наличие конкурента. Поэтому имеем мини войну между силовиками. Подобное происходило в странах Восточной Европы и Балтии", - отметил эксперт.