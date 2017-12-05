Луценко: знаем следующего, кто за деньги Москвы будет планировать расшатывание ситуации в Украине

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что они знают следующего, кто за счет Москвы и в связях с боевиками на Донбассе будет планировать действия по подрыву конституционного строя в Украине.

Читайте такжеЛуценко назвал фамилии нардепов, причастных к побегу СаакашвилиКак передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в парламенте.

"Служба безопасности Украины и Генпрокуратура владеют основными тезисами плана ФСБ "русская зима в Киеве", которые, в частности, предусматривали и описанные сегодня в предоставленной вам информации действия", - сказал Луценко.

Он сообщил: "Мы знаем следующего, кто будет планировать за счет Москвы, в связях с руководством "ЛНР/ДНР" другие действия по подрыву конституционного строя в Украине. Мы это знаем и мы это докажем. В свое время обнародуем".

Генпрокурор добавил, что это многоэпизодный план, но СБУ и прокуроры смогли дать отпор первой попытке.