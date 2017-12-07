МИД Турции назвал решение Трампа по Иерусалиму ошибочным

Решение Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля вызвало протесты в Турции, сообщает РБК со ссылкой на издание Yeni Şafak. МИД Турции уже назвал решение президента США ошибочным.

По данным издания, на акции протеста собрались люди в крупнейших городах Турции.

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Как передает Reuters, одна из акций протеста была организована в Стамбуле у генерального консульства США. Агентство отмечает мирный характер акции, хотя некоторые ее участники бросают в сторону дипломатического представительства предметы.

С критикой решения Вашингтона выступил МИД Турции. "Мы призываем администрацию США пересмотреть это ошибочное решение, которое может привести к крайне негативным последствиям, и избежать нерасчетливых шагов, которые нанесут ущерб статусу Иерусалима как многокультурного и исторического города", - говорится в заявлении ведомства.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля.

При этом он отметил, что принятое решение не означает ослабления приверженности США поиску долгосрочного мира в регионе. Он также отметил, что нынешний шаг не связан с решением спорных вопросов, в частности, о границах.