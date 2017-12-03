Луценко заявляет, что весь аппарат агентов НАБУ находится "вне закона"

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что агенты Национального антикоррупционного бюро пользуются контрабандной аппаратурой для поиска коррупционеров.

Об этом он заявил сегодня в эфире ТСН.Тиждень.

"Так называемые агенты НАБУ набраны с нарушением закона. Закон требует всех работников набирать на открытом конкурсе. Однако десятки агентов, в том числе и те двое, которые были зафиксированы на конспиративной квартире, избраны на закрытых процедурах, что противоречит закону", - отметил Луценко.

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По его мнению, в НАБУ работают "нелегальные агенты".

"Они используют незаконные методы провокации. Никто из них не допущен к государственной тайне. Но им предоставляются материалы прослушивания СБУ, что является уголовным преступлением. Они сами используют в Украине незарегистрированную прослушивающую технику, которая завезена контрабандным путем. Полученные с нее материалы они также используют в своей работе", - сказал генпрокурор.

По его словам, "это огромный букет нелегальной группировки, действующей нелегальными методами нелегальной аппаратурой".

"Теперь я понимаю всю полноту проблемы НАБУ. Весь аппарат агентов пока вне закона", - отметил Луценко.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины заявляет о разоблачении в частном доме «тайного офиса» Национального антикоррупционного бюро Украины, где незаконно хранилась документация с грифом «секретно».

Напомним, 30 ноября в НАБУ заявили, что накануне во время документирования «одного из эпизодов с участием первого заместителя председателя Государственной миграционной службы оперативники СБУ под руководством прокуроров ГПУ незаконно задержали детектива Национального бюро, работавшего под прикрытием».

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По информации НАБУ, чиновник миграционной службы неоднократно озвучивала требование о получении «поощрения» в сумме 30 тыс. долларов США - сначала за положительное решение вопроса о предоставлении иностранцу гражданства Украины, а впоследствии - за предоставление вида на жительство на территории Украины.

Также в бюро отметили, что с момента начала спецоперации в апреле 2017 года задокументировано еще немало фактов незаконной деятельности «организованной преступной группировки в составе нынешних и бывших работников центрального аппарата и территориальных подразделений ГМСУ».

В НАБУ выразили убеждение, что «имеет место спланированная диверсия» против работников бюро и САП, реализованная «СБУ и санкционированная генеральным прокурором Украины».

В свою очередь, первый заместитель председателя ГМС Дина Пимахова заявила, что по собственной инициативе подала заявление в СБУ по предложению взятки. Она сообщила, что мужчина, назвавшийся представителем иностранной компании, вошел к ней в доверие и стал предлагать решить вопрос о содействии незаконной легализации иностранцев. Пимахова утверждает, что отказала мужчине, однако тот продолжал предлагать ей решить вопрос, намекая на денежное вознаграждение. Пимахова заявила, что после этого написала заявление в СБУ.

В тот же день генпрокурор Юрий Луценко заявил, что агенту НАБУ объявят о подозрении по ст. 370 (провокация взятки) и ст. 369 (дача взятки) Уголовного кодекса Украины. По его мнению, что работники НАБУ совершили провокацию против чиновника миграционной службы.