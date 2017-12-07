Речь идет о выживании коррупционной элиты - Сытник ответил на обвинения Луценко

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что "чувствовал, что рано или поздно будет такой взрыв и будет такая контратака, которая фактически будет перечеркивать последние три года, которые состоялись в Украине, перечеркивать те реформы, которые были начаты, перечеркивать возможное международное сотрудничество". Так он отреагировал на критику в свой адрес со стороны генерального прокурора Юрия Луценко.

Читайте такжеРазгром НАБУ лишит Украину шанса получить деньги от Запада - Аслунд"Такое сопротивление было ожидаемым", - заявил Сытник в интервью Голосу Америки во время Глобального форума по возврату активов, полученных преступным путем, состоявшегося в Вашингтоне.

НАБУ имеет меньшее количество дел, чем Генпрокуратура, отметил Сытник. "Если сравнивать количество дел, то у нас меньше дел. Если мы говорим о качестве дел, фигурантов, которые проходят по делам, конечно, что Генеральная прокуратура здесь явно не на высоте", - подчеркнул он.

"Здесь речь уже не идет о распределении полномочий. Здесь речь идет о выживании коррупционной элиты, что еще раз доказывает, что невозможно расследовать в Украине дела топ-коррупционеров и не встречать сопротивления", - заявил Сытник.

Он также раскритиковал процедуру возврата $1,5 млрд, которые связывают с Януковичем, и были перенаправлены в госбюджет в рамках процедуры специальной конфискации.

"В отношении них (активов – ред.) много вопросов, как они были возвращены. У нас, насколько я помню, три или четыре уголовных производства, которые были зарегистрированы на основании решения суда относительно обстоятельств возврата $1,5 млрд. На основании какого-то мифического решения Краматорского суда", - сказал Сытник.

Заявления генерального прокурора, по мнению Сытника, также могут осложнить дальнейшее налаживание сотрудничества с ФБР. "После этого делать какие-то предложения к конструктивному сотрудничеству – очень трудно их воспринимать как искренние, - подчеркнул Сытник, отметив, - это реально перечеркивает сотрудничество с нашими стратегическими партнерами. Партнерами, которые нас поддерживают, когда мы находимся в состоянии войны. Зачем это делать? Наверное, это уже инстинкт выживания доминирует над здравым смыслом".

"Коррупция давно стала транснациональным явлением", - отметил Сытник, подчеркнув важность проведения Глобального Форума по возврату активов, полученных преступным путем. "С ней (коррупцией – ред.) невозможно бороться, если нет должного сотрудничества с нашими международными партнерами", - заявил Сытник, отметив, что с некоторыми странами, например Панамой и Кипром, обмен информацией по коррупционным делам является еще не достаточным.