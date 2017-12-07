Рада в четверг будет голосовать за законопроект об "убийстве" НАБУ - нардеп

В четверг, 7 декабря, на рассмотрение депутатов Верховной Рады представят зарегистрированный накануне законопроект, который позволяет увольнять директора НАБУ без аудита.

Об этом сообщил народный депутат Сергей Лещенко.

"Продолжается вечер "пробей дно много раз". Итак, голосование за закон об убийстве НАБУ будет уже завтра, в четверг. По состоянию на сейчас они собираются идии по той же схеме, как голосовали за закон о генпрокурорстве Луценко: в один день за включение в повестку дня, за основу и в целом. Доведут ли до конца - зависит от нашей активности", - написал он.

Напомним, лидеры фракций "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" Артур Герасимов и Максим Бурбак зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в некоторые законы относительно обеспеченич парламентского контроля" (регистрационный номер 7362).

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Как передает корреспондент УНИАН, документом предлагается дополнить закон "О Регламенте Верховной Рады Украины" новой главой 33-1 и статьей 216-2.

Этими изменениями предусмотрено, что Верховная Рада может выразить недоверие директору Государственного бюро расследований, заместителю генерального прокурора - руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры, директору Национального антикоррупционного бюро, члену Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, что влечет за собой отставку с должности.

При этом отмечается, что вопрос о выражении недоверия может быть внесен на рассмотрение парламента президентом, Кабинетом министров и по предложению не менее трети народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады, то есть не менее 150 народных депутатов.

В законопроекте предусмотрено, что принятие постановления о выражении недоверия Верховной Рады осуществляется открытым поименным голосованием большинством голосов народных депутатов от конституционного состава ВР и влечет за собой отставку с должности.

Также предлагаются изменения в закон "О предотвращении коррупции", согласно которым на должность члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции не может быть назначено лицо, которое привлекалась на основании решения суда, вступившего в законную силу, к административной ответственности за совершение правонарушения, связанного с коррупцией. Также предполагается, что полномочия члена НАБУ прекращаются Кабинетом министров досрочно в случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении него в связи с совершением преступления или уголовного проступка (кроме неосторожного уголовного проступка) или привлечения к административной ответственности за административное правонарушение, связанное с коррупцией. Кроме того, предусмотрено, что Верховная Рада может выразить недоверие члену Национального агентства, что влечет за собой его отставку с должности.

Законопроектом предусмотрено, что директор НАБУ освобождается от должности в случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении него в связи с совершением преступления или уголовного проступка (кроме неосторожного уголовного проступка) или привлечения к административной ответственности за административное правонарушение, связанное с коррупцией.

Также предполагается, что ежегодно проводится независимая оценка (аудит) законности осуществляемых Национальным бюро оперативно-розыскных мероприятий, досудебного расследования, соблюдения прав и свобод лиц.