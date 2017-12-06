Саакашвили выступил под Верховной Радой (видео)

09:52, 06 декабря 2017
Политика
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Напомним, что Саакашвили объявлен в розыск по трем статьям.

Саакашвили разыскивают правоохранители / фото УНИАН

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили выступил под ВР. 

Как сообщал УНИАН, Саакашвили объявили в розыск по трем статьям. Проведение розыска поручено оперативным подразделениям Национальной полиции и СБУ.

В Мариинском парке на рассвете состоялась попытка штурма палаточного городка активистов, которые поддерживают Михеила Саакашвили.

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Представителей правоохранительных органов было около сотни. Протестующие начали защищаться от правоохранителей петардами. Последние применили слезоточивый газ и повалили забор. В ответ люди начали бить их деревянными и металлическими брусками - правоохранители отступили.

Позже в полиции заявили, что они пошли на штурм, потому что проводили мероприятия по розыску лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили.

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