Саакашвили выступил под Верховной Радой (видео)

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили выступил под ВР.

Как сообщал УНИАН, Саакашвили объявили в розыск по трем статьям. Проведение розыска поручено оперативным подразделениям Национальной полиции и СБУ.

В Мариинском парке на рассвете состоялась попытка штурма палаточного городка активистов, которые поддерживают Михеила Саакашвили.

Читайте такжеСаакашвили обратился к Порошенко

Представителей правоохранительных органов было около сотни. Протестующие начали защищаться от правоохранителей петардами. Последние применили слезоточивый газ и повалили забор. В ответ люди начали бить их деревянными и металлическими брусками - правоохранители отступили.

Позже в полиции заявили, что они пошли на штурм, потому что проводили мероприятия по розыску лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили.

Следите за событиями с УНИАН.