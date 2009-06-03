Эксперт: БЮТ и Регионы уже опоздали

Председатель Комитета избирателей Украины Александр ЧЕРНЕНКО сомневается, что Верховной Раде удастся отменить прямые выборы Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Он констатировал, что у инициаторов создания широкой коалиции уже не вышло быстро внести соответствующие изменения в Конституцию Украины, и «блиц-крига не вышло».

В то же время, по словам А.ЧЕРНЕНКО, у БЮТ и Партии регионов остается все меньше времени, чтобы до проведения выборов Президента изменить их процедуру.

Также он отметил, что определенное сопротивление принятию такого решения существует и внутри Верховной Рады. По мнению эксперта, около 100 депутатов выступают против отмены прямых президентских выборов.

Также А.ЧЕРНЕНКО добавил, что согласно социологическим опросам, подавляющее количество граждан во всех регионах Украины также выступает против того, чтобы их лишили права напрямую избирать Президента.

Политолог отметил, что вместе все эти факторы существенно уменьшают шансы на принятие парламентом необходимых решений.