МИД Беларуси: Минск заинтересован в скорейшем окончании конфликта на Донбассе

Беларусь заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта на востоке Украины, заявил в интервью радио Свобода министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Читайте такжеПрогресса в вопросе миротворцев на Донбассе нет, но усилия следует продолжить - МИД ЛитвыПо его словам, белорусские власти готовы поддержать любые шаги, в том числе по организации работы миротворцев в том формате, который устроит все стороны.

«Мы приветствовали бы любые шаги, в том числе миротворчество, которые были бы нацелены на скорейшее завершение конфликта на Донбассе. Мы не хотим, чтобы этот конфликт стал замороженным по примеру Приднестровья, Нагорного Карабаха и некоторых других. Это абсолютно не в интересах Беларуси, потому что Украина для нас является очень важным торговым партнером», – сказал министр.

Как заявил Макей, сторонам надо попытаться найти компромиссное решение в вопросе миротворцев на Донбассе. «Мы однозначно готовы подключиться, если это будет приемлемо для других сторон. Более того, позже мы будем вносить свои предложения, чтобы эта идея была реализована, исходя из приемлемости для всех сторон», – добавил глава МИД Беларуси.

В то же время Макей заявил, что Беларусь заинтересована в сближении с европейскими странами и стабильных отношениях с Россией. «Но это не означает, что мы во всем согласны с Москвой или, как принято говорить, мы «говорим голосом» Москвы. Совсем нет. Мы четко заявляем, что мы не является ни рупором Вашингтона, ни Брюсселя, ни Москвы. Мы – голос Минска», – добавил он.

Россия, которая подала в Совет Безопасности ООН предложение относительно сил ООН на Донбассе, добивается, чтобы эти силы дислоцировались только вблизи линии контакта в местах, где работают наблюдатели ОБСЕ, и имели задачу только охранять этих наблюдателей.

Украина и ее западные союзники отвергли такие ограничения и настаивают, что эти силы должны работать на всей оккупированной территории Донбасса, включительно с неконтролируемым участком украинско-российской границы, и иметь широкий миротворческий мандат.