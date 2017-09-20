Лукашенко: никакой атаки от Беларуси не ждите, особенно в Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Украину "не ждать атаки" со стороны его страны, передает портал Tut.by.

Читайте такжеПорошенко увидел угрозу в учениях России в Беларуси и напомнил об обещаниях Лукашенко"Пусть живут спокойно на Западе. Мы не будем воевать против кого бы то ни было, если нас никто не тронет. Это самая большая гарантия. Мы настрадались от войны. Мы - не агрессивное государство. Мы не хотим воевать. С нашей земли никогда не исходили войны. Мы только от них страдали. Я как президент хочу, чтобы наш народ понимал, что если вдруг что-то случится, то у нас есть, чем защитить свои семьи и детей. Я хочу обычной человеческой безопасности. И никакой атаки от нас не ждите. Особенно в Украине", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что если Беларуси нужно будет привлечь россиян себе на помощь, то это сделают мгновенно. "И мы на этих учениях это отработали. Мы это не скрываем. Но нападать мы ни на кого не собираемся. Но если нам дадут по морде, мы ответим", - заявил Лукашенко.

Как сообщал УНИАН, российско-белорусские военные учения "Запад-2017" проходят с 14 по 20 сентября.

Председатель Военного комитета НАТО Петр Павел заявил, что эти учения похожи на подготовку к большой войне. По словам чешского генерала, Альянс активизировал свое стремление восстановить военные связи с Россией, чтобы во время учений избежать "нежелательных возможных инцидентов". Несмотря на заверения Москвы, что "НАТО не считается врагом" и "учения не направлены против Альянса", чешский генерал напомнил, что Россия не придерживалась установленного принципа по учениям. В России утверждают, что в учениях принимают участие около 12 700 военнослужащих, однако, как заявил Павел, в них задействованы от 70 до 100 000 военных.

Кроме этого ранее посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил, что белорусская сторона не выступит площадкой для нападения России на Украину во время проведения масштабных военных учений «Запад- 2017». Однако отметил при этом, что тревогу учения все же вызывают, потому что они не белорусские, а белорусско-российские.