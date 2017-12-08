Следствие может обратиться в международные организации для экспертиз по делу Саакашвили - Порошенко

Президент Петр Порошенко считает, что следствие может обратиться в международные организации для проведения экспертиз по делу лидера партии «Движение новых сил» и экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Читайте такжеПолиция не задерживает Саакашвили из-за ряда юридических процедур - Князев«В общем, если мы оцениваем ситуацию с Саакашвили, – она не стоит международного внимания...», – сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Далей Грибаускайте в Вильнюсе, передает радио Свобода.

По словам Порошенко, если есть факты нарушения законов, например незаконное пересечение границы, получение финансирования из страны-агрессора, чтобы подрывать социальное спокойствие в государстве, то за это тоже есть ответственность.

«Чтобы это было совершенно открыто и имело абсолютное доверие, я предполагаю, хоть следствие и является независимым, что следствие может обратиться для дополнительной экспертизы, в том числе международных организаций», – сказал Порошенко.

Он считает, что международные экспертизы повысят доверие к документам следствия.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что лидер партии «Движение новых сил» Михеил Саакашвили получил от бизнесмена Сергея Курченко, который скрывается в России, полмиллиона долларов на свою деятельность в Украине.

5 декабря правоохранители пришли с обыском в квартиру Саакашвили в центре Киева. СБУ совместно с Генпрокуратурой задержали экс-президента Грузии. Однако автомобиль правоохранителей с Саакашвили внутри заблокировали сторонники политика и через несколько часов, взломав дверь автомобиля, освободили его. После этого экс-президент Грузии вместе со своими соратниками пришел к зданию Верховной Рады, где устроил митинг. Он назвал ложными все обвинения в свой адрес.