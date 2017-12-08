"Грузин под небесами": блогер спел песню о Саакашвили на крыше дома (видео)
01:30, 08 декабря 2017Курьёзы
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Процишин спел песню "Крыша дома твоего" о событиях с задержанием Саакашвили.
Известный блогер Богдан Процишин спел о побеге Михеила Саакашвили на крышу дома и его задержанеи там силовиками, перепев песню Юрия Антонова "Крыша дома твоего".
"Дискотека 80! Дамы приглашают кавалеров. Кавалеры приглашают на допрос", - говорится в подписи к видео на странице "Процишин офіційний" в Facebook.
Как сообщал УНИАН, бывший председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили залез на крышу своего дома и угрожал спрыгнуть вниз в то время, как в его квартире проходили следственные действия.
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Новость в сюжете: Задержание Саакашвили