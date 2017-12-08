"Грузин под небесами": блогер спел песню о Саакашвили на крыше дома (видео)

Известный блогер Богдан Процишин спел о побеге Михеила Саакашвили на крышу дома и его задержанеи там силовиками, перепев песню Юрия Антонова "Крыша дома твоего".

"Дискотека 80! Дамы приглашают кавалеров. Кавалеры приглашают на допрос", - говорится в подписи к видео на странице "Процишин офіційний" в Facebook.

Как сообщал УНИАН, бывший председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили залез на крышу своего дома и угрожал спрыгнуть вниз в то время, как в его квартире проходили следственные действия.