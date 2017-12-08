Геращенко заявил о намерении голосовать за аудитора НАБУ, который уже занимает должность в США (видео)

Народный депутат от «Народного фронта» Антон Геращенко заявил, что поддержит кандидатуру Роберта Сторча на должность аудитора НАБУ от парламента. Об этом он заявил в эфире ток-шоу «Право на власть».

В ответ на это народный депутат Мустафа Найем отметил, что Сторча уже нельзя назначить, поскольку у него уже есть должность в США. Поэтому он предложил голосовать за кого-то из двух других кандидатов – американского юриста Марту Борщ или испанского прокурора Карлоса Кастресана.

«Если Роберт Сторч любит Украину, как он декларировал на встрече с депутатами, если он хочет помочь нам провести честный аудит НАБУ, я думаю, он бросит свой пост, чтобы поработать на благо нашей страны», - заявил Геращенко.

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Напомним, 16 марта Верховная Рада не поставила на повестку дня вопрос выбора аудитора Национального антикоррупционного бюро – в сессионном зале не хватило голосов.

До этого тогдашний глава антикоррупционного комитета ВР Егор Соболев не позволил рассматривать на комитете кандидатуру на должность аудитора НАБУ Найджела Брауна, поскольку были "обнаружены манипуляции документооборотом парламента для продвижения господина Брауна". Также Соболев обвиняет Брауна в связях с российскими олигархами. 13 нардепов в обход председателя комитета провели заседание и проголосовали за кандидатов.

Противники Брауна говорят, что с его помощью хотят сместить с должности председателя НАБУ Артема Сытника. Те же, кто голосовал "за", говорят, что утвердили двух кандидатов, кроме Брауна, еще и генерального инспектора Минюста США Роберта Сторча, за которого выступает собственно Соболев.

Примечательно, что пропрезидентская фракция "БПП" выступает за кандидатуру Найджела Брауна.

Рада снова не смогла избрать аудитора НАБУ из двух кандидатов - Роберта Сторча и Найджела Брауна. В рейтинговом голосовании, которое дает возможность в дальнейшем голосовать за назначение, выиграл Найджел Браун. Но на голосовании за назначение голосов за него не хватило – всего 200 "за".

Парубий направил вопрос о кандидатурах на доработку в комитет по предотвращению коррупции.

12 июля антикоррупционный комитет Верховной Рады рекомендовал четырех кандидатов на должность аудитора НАБУ.