Рада провалила назначение аудитора НАБУ

Верховная Рада не смогла назначить своего представителя в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Читайте такжеЭпопея с назначением аудитора НАБУ: Антикоррупционный комитет рекомендовал Раде четверых кандидатовКак передает корреспондент УНИАН, сначала на "рейтинговое" голосование было вынесено 4 кандидатуры, предложенные Комитетом Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

Кандидатуру гражданки США, украинку по происхождению, адвоката Марты Борщ поддержали 111 депутатов.

Кандидатуру заслуженного юриста, профессора, заведующего кафедрой прав человека, международного и европейского права Академии адвокатуры Сергея Гончаренко - всего 22 депутата.

За назначение на должность аудитора НАБУ испанского прокурора Карлоса Кастресана проголосовали 110 депутатов.

В то же время профессора кафедры правосудия Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Александру Яновскую поддержали 207 парламентариев.

Таким образом ее кандидатура была вынесена на голосование для окончательного утверждения парламентом. Но за назначение Яновской проголосовали только 216 народных депутатов из 348, зарегистрированных в сессионном зале.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий сначала предложил проголосовать за возвращение к рассмотрению этого вопроса, но так и не поставил это предложение на голосование. Он констатировал, что решение не принято.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада еще 23 февраля планировала назначить представителя в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ, но депутаты не пришли к согласию по кандидатуре на эту должность.

21 марта снова не смогли назначить аудитора НАБУ от парламента. Ни заместитель генерального инспектора Департамента юстиции США Роберт Сторч, кандидатуру которого одобрил профильный антикоррупционный комитет ВР, ни Найджел Браун, кандидатуру которого позже выдвинули фракции "Народный фронт" и "БПП", не набрали необходимого количества голосов депутатов для утверждения на этой должности.

После этого Комитет ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции объявил о проведении нового конкурса на должность аудитора НАБУ от парламента.

Вчера, 12 июля, комитет рекомендовал парламенту выбрать аудитора НАБУ среди четырех кандидатов: Яновскую, Кастресана, Борщ или Гончаренко.

Аудитором НАБУ от правительства стал доктор юридических наук, председатель делегации Украины в GRECO Михаил Буроменский.