Ехануров говорит, у него зарплата 6,5 тысяч грн. и «жаба» его не душит

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ заявляет, что его заработная плата в апреле составила 6,5 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам в Кабинете министров.

«У меня была зарплата около 15 тыс. 100 грн. В свое время я добровольно отказался получать различного рода надбавки, в результате чего моя зарплата сократилась до 10 тысяч. Сейчас, после всех разговоров (решение правительства о сокращении вдвое зарплат для министров – УНИАН) – где-то 6,5 тыс. грн.», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Министр уточнил, что с 1 января 2009 года он отказался от суточных для внутренних и заграничных командировок.

Ю.ЕХАНУРОВ подчеркнул, что не испытывает зависти к депутатам и другим чиновникам, у которых уровень заработных плат выше. «Многих «жаба» давит. Меня - нет. Я считаю, что каждый человек должен думать о себе», - подчеркнул глава оборонного ведомства.