Тимошенко рассказала, как она продирается сквозь тернии

Правительство, несмотря на кризис, выполняет свои обязательства по выполнению Государственного бюджета на 2009 год и бюджета Пенсионного фонда. Об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила сегодня, начиная заседание правительства.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины, по словам премьера, «несмотря на жесткий кризис, несмотря на политический хаос и беспорядок, несмотря на противодействие некоторых ветвей власти работе правительства, несмотря на полное разбалансирование работы между Президентом, правительством и частью парламента, правительство выполняет свои обязательства – мы перевыполнили бюджет и доходы в Пенсионный фонд».

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что за пять месяцев 2009 года в общий и специальный фонды Госбюджета, с учетом возмещения налога на добавленную стоимость, мобилизовано 79,2 млрд. грн. (104,6%), а в мае в бюджет поступило 17,2 млрд. грн. (106,8%). По словам Ю.ТИМОШЕНКО, выполняются и поступления в бюджет Пенсионного фонда, которые составляют 7,9 млрд. грн. (101,8%).

Глава правительства отметила, что в мае на 166,5 млн. грн. (18%) уменьшилась задолженность по выплате заработной платы на экономически активных предприятиях. Кроме того, по ее словам, предприятиям 100-процентно возмещен налог на добавленную стоимость.

«Все это - результаты работы по выполнению антикризисной программы», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.