В Житомире состоялись торжества ко Дню местного самоуправления (фото)

Сегодня в 11 часов в Житомирском медицинском институте состоялись торжества ко Дню местного самоуправления.

Как передает корреспондент УНИАН, с профессиональным праздником собравшихся поздравили: председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич, председатель областного совета Владимир Ширма, а также председатель профсоюза работников государственных учреждений Украины Юрий Пижук.

Между этим профсоюзом и властями области на сегодняшнем собрании был подписан меморандум о сотрудничестве. Его подписали соответственно Гундич, Ширма и Пижук.

В мероприятии приняли участие руководители районов и советов разных уровней, работники органов местного самоуправления, председатели объединенных территориальных общин и депутатов разных местных советов.

Так, в частности, в приветственном слове Гундич отметил, что, несмотря на разные политические взгляды, в области создана единая команда депутатов, которая успешно работает над тем, чтобы развивать Житомирщину. Он также сообщил, что сейчас Житомирская область демонстрирует хорошие показатели социально-экономического развития региона.

При этом Гундич напомнил, что областные и районные советы принимают программы поддержки различных категорий населения и эти программы успешно действуют.

После приветственного слова глава области вручил различные награды и Почетные грамоты Житомирской облгосадминистрации лучшим депутатам и работникам органов местного самоуправления.

Кроме этого, перед участниками собрания выступил председатель Житомирского областного совета Ширма, который также вручил награды от областного совета.

Участники торжеств посмотрели праздничный концерт.

Напомним, ежегодно 7 декабря в Украине отмечают День местного самоуправления.