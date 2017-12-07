Правоохранители обыскали поместья экс-чиновников на территории санатория ГФС (видео)

Генпрокуратура совместно с СБУ обыскивает реабилитационный центр, который принадлежит Государственной фискальной службе, говорится в сюжете ТСН.

Земельные участки на территории учреждения были приватизированы и там построили себе особняки чиновники. Первым обыскали дом спикера парламента времен Януковича Владимира Рыбака, по информации ТСН, сейчас в поместье живет его дочь.

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Просто в эти минуты продолжается обыск в доме, который принадлежит нардепу Виталию Хомутыннику. Планируют обыскать также жилье Романа Насирова.

По информации ТСН, ищут доказательства того, что государственная земля приватизирована незаконно.