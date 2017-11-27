Суд назначил к рассмотрению по существу дела Насирова на 7 декабря

Шевченковский районный суд города Киева начнет рассмотрение обвинительного акта по существу против отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова, которого обвиняют в злоупотреблении служебным положением и в служебном подлоге, а также в отношении его подчиненного Владимира Новикова по обвинению в злоупотреблении служебным положением 7 декабря в 10.00.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение огласил председатель коллегии судей по этому делу Владимир Бугиль.

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Как заявил журналистам после заседания Насиров, для него главным было назначение к рассмотрению дела по существу. «Это возможность прокомментировать дело и возможность рассказать обществу, рассказать именно суду по существу так называемого надуманного обвинения, рассказать, что происходило по делу последние 7 месяцев. И окончательно доказать невиновность», - заявил он.

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров о продлении сроков выполнения процессуальных обязанностей обвиняемыми до 25 января 2018 года.

Однако суд отказал адвокатам в исключении из состава участников процесса ПАО «Укргазвыдобування» в качестве потерпевшего.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд обвинительный акт, составленный детективами Национального антикоррупционного бюро, в отношении отстраненного председателя ГФС Насирова и руководителя Департамента погашения долга ГФС Новикова.

В НАБУ заявили, что подозреваемые и их защитники знакомились с материалами расследования более трех месяцев. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, лично принял ряд необоснованных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств трем ООО. Эти решения были приняты им с нарушением установленной законом процедуры, а именно - при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что причинило государству ущерб в размере около 2 млрд грн.

Соломенский райсуд 8 марта частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП и избрал меру пресечения Насирову в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога в сумме 100 млн грн, хотя САП просила установить денежный залог в размере 2 млрд грн. 16 марта Насиров был освобожден из-под стражи.

В НАБУ заявили, что досудебное расследование по уголовному производству в отношении Насирова и руководителя Департамента погашения долга ГФС было завершено 28 июля. Насиров был уведомлен об изменении ранее сообщенного подозрения: кроме инкриминируемого злоупотребление властью и служебным положением (ст. 364 Уголовного кодекса Украины), он также подозревается в служебном подлоге (ст.366 УК).

19 октября суд продлил Насирову процессуальные обязанности до 14 декабря и разрешил перемещаться по Киеву и Киевской области, где в Козине у него есть дом. Ранее отстраненный чиновник не мог выезжать за пределы столицы. В то же время суд оставил Насирову обязанность носить электронный браслет.

Руководитель департамента погашения долга ГФС, который, по данным НАБУ, был соучастником совершенных Насировым преступлений, был задержан 30 марта. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.