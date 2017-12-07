Всемирный банк поддерживает усилия НАБУ в борьбе с коррупцией в Украине

Президент группы Всемирного банка Джим Йонг Ким выразил поддержку усилий Национального антикоррупционного бюро по борьбе с коррупцией в Украине, поэтому для дальнейшей реализации антикоррупционной реформы эти органы нуждаются в поддержке.

Такое убеждение Джим Йонг Ким выразил во время встречи с директором НАБУ Артемом Сытником, которая состоялась в рамках Глобального форума по возвращению активов, который 4-6 декабря проходит в Вашингтоне, сообщает пресс-служба Бюро.

«Всемирный банк поддерживает усилия НАБУ в борьбе с коррупцией», - отметил Ким.

По словам президента Всемирного банка, новосозданные антикоррупционные органы уже имеют достижения в разоблачении коррупции и борьбе с ней.

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«Поэтому, для дальнейшей реализации антикоррупционной реформы в Украине, эти органы нуждаются в поддержке», - добавил он.

В ходе встречи стороны обсудили давление, оказываемое на НАБУ, ход расследований по разоблачению топ-коррупции и перспективы создания Антикоррупционного суда в Украине.

При этом в НАБУ напоминают, что во время последнего визита в Украину в этом месяце Джим Йонг Ким подчеркнул, что создание Антикоррупционного суда в Украине является критически важным для дальнейшего роста украинской экономики и, к тому же, его создание является одним из условий сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Ранее стало известно, что законопроект, которым парламенту предоставляется право единоличного увольнения главы НАБУ, САП и членов НАПК, снят с повестки дня и не будет рассматриваться Радой.