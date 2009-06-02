Тимошенко обязала министра посоветоваться со студентами

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обязала министра образования Ивана ВАКАРЧУКА провести круглый стол со студентами относительно последних учебных нововведений.

Об этом сообщили УНИАН в Киевском отделении Всеукраинской молодежной организации «Фонд региональных инициатив».

«С целью совместного поиска путей решения важнейших студенческих проблем прошу организовать и провести встречу в формате круглого стола с лидерами студенческих и молодежных организаций Украины. О результатах информируйте меня лично”, - говорится в письме премьера, копию которого получили сегодня лидеры студенческих и молодежных организаций.

Как сообщалось, студенческие и молодежные организации Украины требуют приостановить действие постановлений №369 и №133 и распоряжения №416-р Кабинета Министров, которые предусматривают введение платы за целый ряд услуг в вузах, а также настаивают на проведении полноформатных консультаций с молодежью по поводу отмеченных документов. Не удовлетворена молодежь и планами Министерства образования и науки лишать стипендий за одну “тройку”.

Кроме того, на днях ряд студенческих и молодежных организаций заявили о проведении всеукраинской акции протеста против отмеченных образовательных инициатив.