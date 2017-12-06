Саакашвили обратился к Порошенко
Обращению Саакашвили предшествовала попытка штурма палаточного городка его сторонников.
Лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили призвал президента Украины Петра Порошенко прекратить атаки на его сторонников. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Я обращаюсь к Порошенко: Зачем вам эти провокации? Не нападайте и не заставляйте людей отбиваться! Это мирная акция! Неужели опыт вас ничему не научил!?" - говорится в его сообщении.
Как сообщал УНИАН, в Мариинском парке на рассвете произошла попытка штурма палаточного городка активистов, которые поддерживают Михеила Саакашвили.
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Представителей правоохранительных органов было около сотни. Протестующие начали защищаться от правоохранителей петардами. Последние применили слезоточивый газ и повалили забор.
В ответ люди начали бить их деревянными и металлическими брусками - правоохранители отступили.
Позже в полиции заявили, что они пошли на штурм, потому что проводили мероприятия по розыску лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили.