Саакашвили обратился к Порошенко

Лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили призвал президента Украины Петра Порошенко прекратить атаки на его сторонников. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я обращаюсь к Порошенко: Зачем вам эти провокации? Не нападайте и не заставляйте людей отбиваться! Это мирная акция! Неужели опыт вас ничему не научил!?" - говорится в его сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Мариинском парке на рассвете произошла попытка штурма палаточного городка активистов, которые поддерживают Михеила Саакашвили.

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Представителей правоохранительных органов было около сотни. Протестующие начали защищаться от правоохранителей петардами. Последние применили слезоточивый газ и повалили забор.

В ответ люди начали бить их деревянными и металлическими брусками - правоохранители отступили.

Позже в полиции заявили, что они пошли на штурм, потому что проводили мероприятия по розыску лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили.