Полиция объяснила, почему штурмовала палаточный городок Саакашвили

Утром правоохранители проводили мероприятия по розыску лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Читайте такжеПопытка штурма палаточного городка Саакашвили: протестующие бросали петарды и били брусками правоохранителей - те отступили (фото, видео)

"Утром на исполнение поручения ГПУ полиция и СБУ проводили мероприятия по розыску и задержанию Саакашвили", - говорится в сообщении.

В полиции заявляют, что активисты начали оказывать сопротивление и провоцировать правоохранителей, из-за чего под Радой усилили наряды.

"На данный момент никого из участников акции не задерживали", - добавили в ГУ НП в столице.