Полиция объяснила, почему штурмовала палаточный городок Саакашвили
08:12, 06 декабря 2017Политика
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Правоохранители заявили, что во время розыска Саакашвили активисты провоцировали их.
После попытки штурма полиция отступила / фото pravda.com.ua
Утром правоохранители проводили мероприятия по розыску лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.
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"Утром на исполнение поручения ГПУ полиция и СБУ проводили мероприятия по розыску и задержанию Саакашвили", - говорится в сообщении.
В полиции заявляют, что активисты начали оказывать сопротивление и провоцировать правоохранителей, из-за чего под Радой усилили наряды.
"На данный момент никого из участников акции не задерживали", - добавили в ГУ НП в столице.
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