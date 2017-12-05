ГПУ просит Нацполицию объявить Саакашвили в розыск

Генеральная прокуратура Украины подготовила и передала главе Национальной полиции Сергею Князеву постановление об объявлении лидера партии «Движение новых сил», экс-председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили в розыск. Об этом пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко сообщил на своей странице в Facebook.

«Генеральная прокуратура Украины подготовила и передала главе Национальной полиции Украины Сергею Князеву Постановление об объявлении в розыск Михеила Саакашвили, который сбежал из-под стражи во время транспортировки его на допрос в СБУ», - сообщил он.

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Как сообщал УНИАН, утром в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски. Позже они задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако активисты заблокировали проезд этого авто. Между правоохранителями и активистами возникали столкновения. Через некоторое время, после противостояния активисты разбили окна, сломали двери в микроавтобусе и освободили Саакашвили. Правоохранители применили слезоточивый газ. Политик и его сторонники пришли под Верховную Раду.

В СБУ сообщили, что Саакашвили задерживали в рамках расследования уголовного производства о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности (статья 256 Уголовного кодекса Украины).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

В свою очередь Саакашвили отверг обвинения Луценко в содействии участникам преступных организаций.