Луценко: побег Саакашвили из-под стражи впоследствии повлияет на избрание ему меры пресечения

После того как Михеил Саакашвили покинул микроавтобус с правоохранителями, он получил статус беглеца из-под стражи. Об этом сообщил во вторник с трибуны Верховной Рады генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Украинская правда.

"Статус Саакашвили - это человек, которая сбежал из-под стражи", - заявил он. По словам Луценко, это обстоятельство повлияет на избрание меры пресечения экс-президенту Грузии.

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"Это ставит под сомнение возможность гуманной прокуратуры завтра или в последующие дни после объявления подозрения предложить ему домашний арест. Мы будем об этом крепко думать", - подчеркнул генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, ранее Луценко заверил, что все судебные процессы над Саакашвили будут открытыми. По его словам, в течение ближайших 24 часов правоохранители сделают все возможное, чтобы Саакашвили получил подозрение.

Утром в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски. Позже они задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако активисты заблокировали проезд этого авто. Между правоохранителями и активистами возникали стычки. Через некоторое время после противостояния активисты разбили окна, сломали дверь в микроавтобусе и освободили Саакашвили. Правоохранители применили слезоточивый газ. Политик и его сторонники пришли к Верховной Раде.

Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействие членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Курченко в прекращении их уголовного преследования.