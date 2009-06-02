Томенко: история с президентством Ющенко должна завершиться
Нардеп расписался за "большинство граждан"
Добровольная отставка Виктора ЮЩЕНКО с поста Президента Украины положительно повлияет на дальнейшее развитие страны.
Такое мнение выразил заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО корреспонденту УНИАН, комментируя распространенную в СМИ информацию о том, что Президент может уйти в отставку в случае создания новой коалиции.
По словам Н.ТОМЕНКО, если бы Президент пошел на этот шаг, то это было бы положительным решением, поскольку сегодня большинство граждан считают, что «история с президентством Виктора ЮЩЕНКО должна завершиться».
«Если возможность создания новой коалиции станет для Президента дополнительным аргументом, то нет в этом проблемы, поскольку более важным является сегодня обновление политической элиты во главе с Президентом», - считает заместитель председателя ВР.
В то же время, по словам Н.ТОМЕНКО, после отставки Президент станет обычным рядовым гражданином со всеми вытекающими из этого последствиями.
«Потому не факт, что такое решение будет Президентом принято», - сказал он.