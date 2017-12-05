У Лаврова "озабочены": увидели "смену курса" Украины по Минским соглашениям

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва озабочена "новым курсом" Киева на "тотальную ревизию" Минских соглашений, передает РИА «Новости».

«В преддверии контактов на разных уровнях по украинским делам хочу подчеркнуть, что происходящее у нас вызывает растущую озабоченность, потому что желания у Киева воспринимать логику минских соглашений практически не осталось и взят курс на их тотальную ревизию, что для нас совершенно неприемлемо. Мы будем говорить об этом открыто, в том числе в ходе встреч», - сказал Рябков.

Он отметил, что урегулирование ситуации в Украине станет главной темой выступления российской делегации на СМИД ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН, спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер ранее рассказал, что скептически относится к перспективам урегулирования конфликта на Востоке Украины. По мнению Волкера, очень вероятно, что активные военные действия продлятся в Украине и через год.

Накануне Лавров заявил, что "нормандская четверка" возобновит контакты.